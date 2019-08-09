البعثة الأوروبية تُناشد جميع الأطراف بتبني «هدنة إنسانية» بمناسبة الأضحى المُبارك

ناشد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بويجا، جميع الأطراف بتبني الهدنة الإنسانية التي دعا إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بمناسبة عيد الأضحى.

وقال بوجيا في بيان نشرته الصفحة الرسمية للبعثة على فيسبوك:

سيحتفل الشعب الليبي يوم الأحد بقدوم عيد الأضحى المبارك، وهو وقت للتعبد والتأمل والتضامن مع المحتاجين والمصالحة. أتقدم إليهم بتمنياتي الخالصة لقضاء عطلة هادئة،، قلبي ومشاعري مع الثكالى والجرحى والذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والمختطفين والمحتجزين تعسفاً والنازحين والمحرومين، وجميع أفراد الشعب الليبي الذين تحملوا وطأة عدم الاستقرار والنزاع خلال السنوات الأخيرة.