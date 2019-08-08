البعثة البريطانية تبحث مع المجلس الأعلى للدولة طُرق إيقاف نزيف الدم في ليبيا

استقبل النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس موسى فرج أمس الأربعاء، نائبة رئيس البعثة بالسفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسن بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء الوضع في ليبيا وآخر المستجدات السياسية ودور المجلس الأعلى للدولة حيال هذه التطورات خاصة في ظل الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس من قبل قوات حفتر الخارجة عن القانون والشرعية.

وطالبت فلور ويلسن بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة لتكثيف الجهود في سبيل إيقاف نزيف الدم في ليبيا والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية والوصول إلى مرحلة الاستقرار.

من جهته أوضح محمد بقي أن الضحايا من الطرفين هم خسارة لليبيا، وأن المجلس الأعلى للدولة متمسك بدعم الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومته المعترف بها دولياً لصد العدوان على العاصمة وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الليبية، شاكراً في الوقت ذاته المملكة المتحدة على موقفها وحرصها على إيقاف نزيف الدم في ليبيا، مطالباً إياها باستخدام نفوذها في إيقاف تدخل الدول الداعمة للعدوان باعتباره المفتاح لإيقاف هذه الحرب وحقن دماء الليبيين.