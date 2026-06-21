البعثة توسّع قاعدة المشاركة في «الحوار المهيكل»

قدّم الحوار المهيكل في ليبيا توصياته النهائية في 7 يونيو، بمشاركة نحو 120 عضوًا، فيما ساهم آلاف الليبيين الآخرين بأفكارهم وملاحظاتهم ضمن مسار العملية التشاورية التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشارك نحو 6000 شخص بآرائهم عبر استبيان إلكتروني نُفذ بين 17 فبراير و1 أبريل، وتناول قضايا محورية شملت الحوكمة والأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان. وجاء هذا الاستبيان ضمن حملة “اعطي رأيك”، بوصفها الاستبيان الثاني خلال فترة امتدت إلى ستة أشهر، بعد استبيان أول سجل 1000 استجابة واستهدف تحديد القضايا الواجب طرحها على طاولة الحوار المهيكل.

كما أتاحت البعثة للجمهور المشاركة المباشرة مع الممثل الخاص للأمين العام عبر منصة “زوم”، إلى جانب إعداد دليل حوار يتضمن معلومات أساسية وشرائح عرض تساعد في إدارة النقاشات، بما مكّن المجتمعات المحلية في البلديات من تنظيم لقاءات خاصة لجمع الأفكار حول الملفات المطروحة ضمن الحوار المهيكل.

وعُرضت نتائج هذه الأنشطة بشكل مباشر على أعضاء الحوار المهيكل بهدف دعم صياغة توصيات عملية تسهم في تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، وتعزيز المؤسسات، ومعالجة أسباب النزاع على المدى القريب والبعيد.

وقالت مبروكة علي ميلود، وهي مشاركة في اجتماع نُظم في طرابلس باستخدام دليل الحوار والمواد التي وفرتها البعثة، إن المواطنين قادرون على التأثير في مسار التغيير لأنهم يعيشون تفاصيل الحياة اليومية وتحدياتها بشكل مباشر، مؤكدة أهمية دور الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني في هذه العملية.

من جهته، أوضح حميد البرعصي، أحد المشاركين في الاجتماعات، أن هذه المبادرات وفرت مساحات أكثر أمانًا للنقاش وشجعت على مشاركة أوسع وأكثر ثقة، مضيفًا أن التحدي الأساسي يتمثل في ترجمة المخرجات إلى تنفيذ فعلي يعكس احتياجات المجتمعات الليبية.