البعث العراقي يُعلن وفاة «عزت الدوري» القيادي البارز في الحزب

مواقع تابعة لحزب البعث العراقي تناقلت اليوم الاثنين، نبأ وفاة عزت الدوري، القيادي البارز في الحزب الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس في عهد صدام حسين.

ونعت مواقع تابعة للحزب، الدوري بعد وفاته، فيما قالت “قيادة قطر العراق”، إنه “ترجل اليوم من على صهوة جواده”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن عزت الدوري مطلوب للسلطات العراقية، وأُعلن في أكثر من مناسبة عن مقتله واعتقاله، لكنه كان غالبا ما كان ينفي التصريحات التي تتحدث عن ذلك عبر تسجيلات صوتية حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.