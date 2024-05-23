البعوض يحب هذه الألوان.. تجنب ارتداءها!

مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الصيف، يعاني الكثير منّا من مشكلة انتشار البعوض، والتي تتحول لأمر مزعج ومؤرق.

وفي هذا السياق، أفادت دراسات وأبحاث بأن “الحشرات تنجذب أكثر إلى الأشخاص الذين يرتدون ملابس بألوان معينة، ويتجاهلون أخرى”!

ووجد الباحثون في جامعة واشنطن، أن “البعوض ينجذب إلى اللون الأحمر والبرتقالي والأسود والسماوي، وتتجاهل اللون الأخضر والأرجواني والأزرق والأبيض”.

وقال أستاذ علم الأحياء في جامعة واشنطن، جيفري ريفيل: إن العلم أثبت سابقاً أن ثلاثة عوامل رئيسية تجذب البعوض: الأنفاس والعرق ودرجة حرارة البشرة، مضيفا: هناك مؤشر رابع هو الألوان وتحديداً اللون الأحمر، الموجود في بشرة الإنسان.

وأشار ريفيل، إلى أن “ارتداء الملابس التي تتجنب الألوان الأكثر جاذبية للبعوض يمكن أن تكون طريقة لتقليل اللدغات”.

وكانت دراسات سابقة أظهرت أن “الألوان الداكنة تجذب البعوض أكثر من الألوان الأخرى، فالبعوض يستخدم مستشعرات خاصة لدرجة الحرارة لتحديد فريسته، ولأن الأسود والألوان الداكنة الأخرى تحبس الحرارة، فمن المرجح أن تنجذب هذه الحشرات للأشخاص الذين يرتدون هذه الألوان”.