البلاد تحت تأثير تقلبات جوية.. سحب رعدية وأمطار ورياح نشطة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء في البلاد تبقى دون تغير كبير على أغلب المناطق بداية من يوم الاثنين 29 يونيو 2026 وخلال اليومين القادمين، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على المناطق الساحلية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة خلال فترة النهار تتراوح على مناطق الساحل بين 28 و32 درجة مئوية، بينما تسجل ما بين 34 و41 درجة مئوية على أغلب مناطق الدواخل والجنوب.

وأشار البيان إلى تكاثر السحب الرعدية من حين لآخر مساء اليوم على مناطق القريات ومزدة ونسمة وأبونجيم وغريان والعربان وترهونة وبني وليد، إضافة إلى بعض المناطق الممتدة من الخمس إلى مصراتة وما يجاورها جنوباً، وكذلك مناطق جنوب الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وفي السياق البحري، أفاد المركز بصدور نشرة صيد بحري تتضمن تحذيرات من رياح شرش إلى براني نشطة على الساحل الممتد من البريقة إلى بنغازي، قد تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع تفاوت في حالة البحر بين الخفيف والمضطرب نسبياً.

كما أوضح أن الساحل الغربي من رأس أجدير إلى سرت يشهد أجواء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكاثفها أحياناً، بينما تتراوح سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة، وارتفاع الموج بين 0.25 و1.00 متر، مع احتمالية انخفاض مدى الرؤية صباحاً بسبب شبورة مائية كثيفة وضباب على مناطق من زوارة إلى طرابلس.

أما الساحل الشرقي من رأس لانوف إلى أمساعد، فتوقعت الأرصاد أجواءً قليلة السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها خلايا رعدية على مناطق الجبل الأخضر، مع رياح نشطة وارتفاع للموج قد يصل إلى 1.75 متر في بعض المناطق.

وأكد المركز أن مدى الرؤية سيكون جيداً بوجه عام، مع تراجع نسبي في بعض مناطق الشرق بسبب اضطراب البحر، داعياً إلى أخذ الحيطة خصوصاً في المناطق البحرية المتأثرة بالرياح النشطة.