البلاد تحت تأثير منخفض جوي وأمطار متفرقة نهاية الأسبوع

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أغلب المناطق الغربية والشمالية والغربية الجنوبية لليبيا ستشهد حالة جوية متقلبة خلال الأيام القادمة، مع نشاط للرياح الشرقية والجنوبية الشرقية اليوم واعتدال درجات الحرارة خلال النهار.

وأضاف المركز أن انخفاضًا تدريجيًا وملحوظًا في الحرارة سيبدأ اعتبارًا من الغد.

وأشار المركز إلى أن مناطق الجنوب الغربي ستشهد تكاثرًا للسحب يصاحبه خلايا رعدية، خاصة في غدامس والحمادة وغات، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، وتشمل فرصة الأمطار آخر الليلة ويوم الغد مناطق الشمال الغربي الممتدة من رأس إجدير إلى سرت، إضافة إلى سهل الجفارة، ترهونة، مسلاتة، بني وليد وبعض مناطق الجبل وجنوبه.

وأوضح المركز أن مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد تكاثرًا تدريجيًا للسحب مساء هذا اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، وتكون الأمطار أكثر وضوحًا يوم الغد يصاحبها خلايا رعدية.

وأضاف أن الرياح ستكون شرقية وجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم، وتتحول السبت إلى غربية معتدلة إلى نشطة. وذكر المركز أن درجات الحرارة ستتراوح بين 16 و22 درجة مئوية، مع انخفاض تدريجي وملحوظ ابتداءً من الغد.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، أشار المركز إلى أن السماء ستكون قليلة السحب مع تكاثرها أحيانًا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول السبت إلى غربية فشمالية غربية، وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و21 درجة مئوية، مع انخفاض ابتداءً من السبت.

كما أفاد المركز بأن مناطق الجنوب الغربي والجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستشهد تكاثرًا للسحب أحيانًا مع خلايا رعدية وفرصة أمطار متفرقة خاصة على غدامس والحمادة والمناطق الحدودية مع الجزائر.

وأضاف أن الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة أحيانًا، وتتحول السبت إلى شمالية غربية. وذكرت النشرة أن درجات الحرارة تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ يبدأ من الغد ويشمل باقي المناطق السبت.

أما في الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فأوضح المركز أن السماء ستكون قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مع درجات حرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية وتنخفض ابتداءً من السبت.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيشمل بداية الأسبوع القادم أغلب مناطق البلاد، خاصة في الشمال، مع استمرار الطقس المتقلب وفرص الأمطار المتفرقة في بعض المناطق الغربية والجنوبية الغربية.