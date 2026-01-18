البلاد تحت تأثير منخفض صحراوي.. غبار كثيف وانعدام الرؤية!

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تقريره حول الوضع الجوي السائد والمتوقع على ليبيا ابتداءً من اليوم وحتى الأيام الثلاثة القادمة.

وأشار المركز إلى أن مناطق البلاد الغربية تتأثر هذا اليوم بمقدمة منخفض صحراوي مصحوب برياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة، تسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانًا.

وأضاف المركز أن المنخفض سيتحرك يوم الغد (الإثنين) نحو وسط البلاد، ويكون تأثيره واضحًا مساءً على مناطق الشمال الشرقي وبعض مناطق الجنوب الغربي، مع رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة تتراوح بين 50 و70 كيلومتر/ساعة، تصل نفحاتها إلى 80 كيلومتر/ساعة على مناطق مثل سهل بنغازي ومناطق الخليج والواحات وجالو والجفرة وأوباري وماجورها والقطرون ومرزق، ما يؤدي إلى إثارة الغبار وانخفاض الرؤية الأفقية وأحيانًا انعدامها.

وبالنسبة لتفاصيل الأحوال الجوية في المناطق:

منطقة راس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة : السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء يوم الغد والثلاثاء مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول من شرقية إلى جنوبية غربية وفصلية غربية نشطة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و23 مْ، مع توقع تراجعها من يوم الغد.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد : السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على المناطق الساحلية الممتدة من جبل الأخضر حتى طبرق، والرياح تتحول يوم الغد إلى شرقية وجنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة تصل نفحاتها إلى 80 كيلومتر/ساعة، مسببة انخفاض الرؤية الأفقية. درجات الحرارة القصوى بين 14 و21 مْ، مع توقع زيادة يوم الثلاثاء.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة : السماء صافية، تتكاثر مساء اليوم وصباح الغد على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تصل أحيانًا إلى 50 كيلومتر/ساعة، مسببة انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على الجفرة وأوباري والقطرون وسبها ومرزق. درجات الحرارة القصوى بين 21 و27 مْ.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة: السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول يوم الغد إلى شرقية وجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة على منطقة جالو والواحات، مسببة إثارة الأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية، مع درجات حرارة قصوى تتراوح بين 20 و25 مْ.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين من سوء الأحوال الجوية، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر، مؤكدًا أن متابعة الحالة الجوية ستستمر أولًا بأول.