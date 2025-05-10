البلاد على موعد مع أمطار مطلع الأسبوع

تشهد أغلب مناطق الشمال طقساً يميل للاعتدال خلال النهار، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية ما بين 23 و28 درجة مئوية، بينما تسجل مناطق الجبل الأخضر والوسط درجات حرارة تتراوح بين 29 و33 مئوية، مع توقع بارتفاعها يوم الأحد على الشريط الساحلي الغربي، يلي ذلك انخفاض تدريجي اعتباراً من يوم الإثنين.

في المقابل، وبحسب نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حارة نسبياً على مناطق الجنوب، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و43 درجة مئوية، وسط أجواء مشمسة في معظم الأوقات.

وتشير التوقعات إلى تكاثر السحب على مناطق غدامس والحمادة وبعض مناطق الوسط بداية من يوم الإثنين، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها نشاط للسحب الرعدية.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على مناطق راس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، وتتحول تدريجياً إلى شرقية يوم الغد، بينما تهب شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد.

أما على مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية خفيفة، وتبقى السماء قليلة السحب مع تكاثرها على غدامس والحمادة، في حين تشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة طقساً صافياً إلى غائم جزئياً، مع درجات حرارة مرتفعة نسبياً تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

ووفق التوقعات الجوية، من المنتظر أن تستمر الأجواء المعتدلة نسبياً على مناطق الشمال خلال الأيام المقبلة، في ظل استقرار عام في حالة الطقس.