البلد تشهد تقلبات جوية و«سحباً» رعدية في عدة مناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، أجواءً مستقرة نسبياً مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، خصوصاً في المناطق الداخلية، بالتزامن مع ظهور تقلبات جوية محدودة تتمثل في تكاثر السحب الرعدية على فترات متقطعة.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعاً خلال ساعات النهار على مناطق نالوت وغريان وترهونة وبني وليد ومزدة والقريات وغدامس والحمادة، على أن تبدأ في التراجع التدريجي اعتباراً من يوم الأربعاء، لتصبح أكثر اعتدالاً بحلول يوم الخميس، مع استمرار استقرار الأجواء في بقية مناطق البلاد.

وأشار البيان إلى أن السحب الرعدية ستتزايد بشكل متقطع خلال فترتي مساء اليوم ومساء الغد على عدد من مناطق غرب ليبيا، خصوصاً الجبل الغربي والمناطق المحيطة به، مع احتمال سقوط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة في نالوت وما جاورها ودرج ويفرن وغريان والعربان وترهونة وبني وليد والشويرف ومزدة، إضافة إلى غات والمناطق الحدودية مع الجزائر وغدامس والحمادة، مع تحسن فرص الأمطار يوم الخميس على غات والمناطق المجاورة.

وفي تفاصيل المناطق، أوضح المركز أن منطقة رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد تكاثفاً للسحب مساء اليوم ويوم الغد، مع احتمال نشاط خلايا رعدية قد يصاحبها هطول أمطار متفرقة، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و33 درجة على المناطق الساحلية، وبين 35 و40 درجة على المناطق الداخلية.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، فتسودها أجواء صافية إلى قليلة السحب مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة تتراوح بين 27 و34 درجة، على أن تشهد انخفاضاً ملحوظاً يوم الخميس.

وفي مناطق الجنوب الغربي مثل الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تسود أجواء قليلة السحب مع فرص لتكاثفها مساءً في بعض المناطق، خاصة غات والمناطق الحدودية، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ودرجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة، على أن تبدأ في الانخفاض التدريجي يوم الخميس على الجفرة والحمادة وغدامس.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب، مع درجات حرارة بين 36 و39 درجة، مع احتمال ارتفاع طفيف يوم الغد قبل أن تبدأ بالانخفاض لاحقاً.

وأشار المركز إلى أن نهاية الأسبوع ستشهد اعتدالاً تدريجياً في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد، خاصة في الشمال، مع تحسن عام في الحالة الجوية.