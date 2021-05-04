البنتاغون: أنشطة الحرس الثوري الإيراني تُثير القلق

أفادت وزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون”، بأن القوات البحرية الأمريكية والإيرانية تتعامل بطريقة “مهنية” لكن هناك قلق تثيره أنشطة سفن الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” عن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، قوله خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: “تعاملنا مع القوات البحرية العسكرية الحكومية الإيرانية لا يزال مهنيا. لكن الحديث يدور عن وجود عمود قيادة مختلف تمام قبل انتخاب الحكومة”.

وأشار كيربي إلى أن مباعث قلق الولايات المتحدة تثيرها أنشطة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

كما نفى المتحدث باسم البنتاغون صحة تصريح قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، الذي قال إن كل السفن الداخلة إلى الخليج يجب عليها إبلاغ الطرف الإيراني بهويتها.

وصرح كيربي: “لا أعلم بوجود هذا المطلب. والحديث يدور عن خليج دولي. نواصل العمل بالتوافق مع القانون الدولي والأحكام الدولية، وسنستمر في العمل بهذه الطريقة”.

وسبق أن أعلن تنغسيري، يوم 30 أبريل، أن قوات الحرس الثوري الإيراني تراقب حركة كل السفن التي تدخل إلى الخليج عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عليها إبلاغ الطرف الإيراني بهويتها.