البنتاغون: الوجود الروسي في ليبيا مُقلق للولايات المتحدة وأوروبا

وصفت جيسيكا ماكنولتي المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، التدخل الروسي في ليبيا بأنه مصدر قلق للولايات المتحدة، في إشارة إلى مرتزقة شركة “فاغنر” المملوكة من قبل يفغيني بريغوجين، صديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت ماكنولتي في تصريح صحفي، إن التورط الروسي المزعزع للاستقرار في الصراع الليبي يمثل مصدر قلق خاص للولايات المتحدة، فضلاً عن مصالح حلف شمال الأطلسي “الناتو” وأوروبا المتوسطية.

وأكدت المتحدثة أن الولايات المتحدة تُدين جميع العمليات العسكرية الدولية في ليبيا وتؤيد بشكل كامل تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن في 23 أكتوبر 2020 والذي يتضمن الاتفاق الليبي على الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.