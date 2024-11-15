البنتاغون: تزايد حالات الانتحار بين العسكريين الأمريكيين

في رقم هو الأعلى من مؤشر عام 2022، قالت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة، إن “أكثر من 500 شخص من أفراد الجيش الأمريكي، انتحروا في عام 2023”.

وقال بين الوزارة: “في العام التقويمي 2023، انتحر 523 عسكريا، بزيادة عن العام السابق (493)”، مضيفا “أن إجمالي حالات الانتحار لكل 100 ألف عسكري ارتفع بنسبة 9%، وفي معظم الحوادث، كان الضحايا من العسكريين الشباب”.

وقال بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين: “لا يزال الذكور الشباب يشكلون الغالبية العظمى من حالات الانتحار، ويستخدم معظمهم سلاحا ناريا لتنفيذ ذلك”.

وفي مارس 2023، أوعز وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، “بتحسين حصول العسكريين على المساعدة الطبية النفسية لتقليل معدلات الانتحار في الجيش الأمريكي وسط زيادة في معدلات الانتحار بين القوات النظامية”.

وفي نفس العام، أعلن البنتاغون أنه “اتخذ نحو 100 إجراء يهدف إلى خفض عدد حالات الانتحار داخل الجيش، لا سيما من خلال تحسين تأمين الأسلحة”.

ولفت وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه “ثبت أن الممارسات الآمنة لتخزين الأسلحة تنقذ الأرواح”، مؤكدا أن “نحو 70% من أفراد الجيش الذين ينتحرون باستخدام الأسلحة النارية”.

وبحسب اسوشيتد برس، قال المسؤولون، إن “الزيادة في معدل الانتحار كانت مدفوعة بارتفاع عدد الوفيات في هذه الحالات بالجيش والقوات الجوية”.