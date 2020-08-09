«البنتاغون» سحب حوالي 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أنه سيتم سحب حوالي 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا، سيعود معظمهم إلى الولايات المتحدة، وسيتم نقل البقية إلى دول الناتو في أوروبا، بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، “مارك أسبر”، “إن سحب القوات الأمريكية من ألمانيا خطوة تأتي في إطار الاستراتيجية التي تهدف إلى إحتواء روسيا”.

وأضاف أسبر في تصرح لشبكة “فوكس نيوز”بحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم “، “نحن نحرك المزيد من القوات شرقا، لتكون أقرب إلى الحدود الروسية، لاحتوائهم الروس”.

وبحسب قوله، فإن معظم الحلفاء الذين تحدث معهم يعتبرون هذه “خطوة جيدة”.

وبعد الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من ألمانيا، أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال 1000 جندي إضافي إلى بولندا، التي يتواجد فيها 4.5 جندي أمريكي من قبل.