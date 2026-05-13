البنتاغون: كلفة الحرب على إيران قد تصل إلى «تريليون دولار»

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن الكلفة الإجمالية للحرب على إيران ارتفعت لتصل إلى نحو 29 مليار دولار، بزيادة تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في نهاية أبريل.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التدقيق السياسي والمالي الذي يواجه الإدارة الأمريكية، بشأن حجم الإنفاق العسكري وتداعياته على الميزانية العامة ومستوى الجاهزية العسكرية.

وقال القائم بأعمال المراقب المالي في البنتاغون جولز هيرست إن التقديرات الجديدة تشمل تحديثات مرتبطة بإصلاح واستبدال المعدات العسكرية، إضافة إلى التكاليف التشغيلية المتزايدة الناتجة عن العمليات الجارية.

وأكد هيرست أن هذه الأرقام لا تزال قيد المراجعة المستمرة من قبل هيئة الأركان المشتركة وفرق الرقابة المالية الداخلية في وزارة الحرب الأمريكية، في ظل تغيرات ميدانية وعملياتية متسارعة.

وتشير البيانات الجديدة إلى زيادة بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بالتقديرات التي عرضها وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قبل أسبوعين خلال جلسات استماع في الكونغرس حول مشروع ميزانية دفاعية ضخمة لعام 2027.

وخلال تلك الجلسات، شارك كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين ومسؤولون ماليون في البنتاغون لتقديم تحديثات حول التكلفة الإجمالية للعمليات العسكرية الجارية، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات داخل الكونغرس بشأن استدامة هذا الإنفاق.

وفي سياق متصل، حذّر خبراء في السياسة العامة من أن استمرار الحرب قد يرفع التكلفة الإجمالية على دافعي الضرائب الأمريكيين إلى نحو تريليون دولار، في حال احتساب التكاليف طويلة الأمد.

وأشارت تقديرات أكاديمية صادرة عن كلية هارفارد كينيدي إلى أن التكاليف لا تقتصر على الذخائر والعمليات الميدانية، بل تشمل أيضًا استبدال المعدات العسكرية المتضررة، وصيانة حاملات الطائرات، ورواتب القوات المنتشرة، إضافة إلى خسائر الأصول العسكرية.

كما تشمل التكاليف المستقبلية المحتملة إعادة تأهيل المنشآت العسكرية، وتعويض المخزونات الاستراتيجية من الأسلحة، إلى جانب الأعباء المرتبطة برعاية آلاف الجنود العائدين من مناطق العمليات.

وتشير التقديرات إلى أن اضطرابات الطاقة الناتجة عن الصراع تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، تستمر الخلافات السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران دون التوصل إلى اتفاق نهائي، ما يجعل كلفة الحرب مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.