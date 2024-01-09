البنتاغون: لا نخطط حاليا للانسحاب من العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها لا تخطط حاليا لسحب قواتها البالغ عددها نحو 2500 جندي من العراق.

وتأتي هذه التصريحات الأمريكية بعد يوم واحد من إعلان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تشكيل لجنة ثنائية (عراقية ـ أمريكية) للتمهيد لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بقيادة واشنطن.

ونقلت رويترز عن الميجر جنرال بالقوات الجوية الأمريكية باتريك رايدر قوله في إفادة صحفية “في الوقت الحالي ليس لدي علم بأي خطط (للتخطيط للانسحاب). نواصل التركيز بشدة على مهمة هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأوضح رايدر، إنه ليس لديه علم أيضا بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع حول قرار بسحب القوات الأمريكية، وأحال الصحفيين إلى وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص أي مناقشات دبلوماسية حول الموضوع.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي أعلن يوم الجمعة عن تحركات لإنهاء مهمة القوات الأمريكية في أعقاب غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد أدانتها الحكومة،

وأصدر مكتب السوداني بيانا قال فيه إنه سيتم تشكيل لجنة “لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية”.

ونقل البيان عن السوداني قوله “نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده”.

وإضافة لقواتها في العراق تحتفظ الولايات المتحدة ب 900 جندي في سوريا بصورة غير شرعية، في مهمة تقول إنها تقدم المشورة والمساعدة لقوات محلية تحاول منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من البلدين.