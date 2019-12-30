البنتاغون.. مقتل 4 إرهابيين بضربات أمريكية في الصومال

مقتل 4 إرهابين بالعاصمة الصومالية. [إنترنت]

أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل 4 إرهابيين بغارات استهدفت حركة الشباب في الصومال، غداة تفجير انتحاري في مقديشو أدى إلى مقتل 79 شخصا على الأقل .

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم” أمس الأحد في بيان لها إن “هذه الضربات الجوية الدقيقة استهدفت عناصر في حركة الشباب مسؤولين عن أعمال إرهابية ضد مواطنين صوماليين أبرياء بالتنسيق مع تنظيم القاعدة”.

وأضاف البيان :

بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية، نفذت القيادة الأمريكية في إفريقيا في 29 ديسمبر 3 غارات جوية في موقعين، مستهدفة عناصر في حركة الشباب”، مشيرا إلى أن الضربات استهدفت موقعي كونيو بارو وكاليو بارو.

وقُتل 79 شخصا على الأقل وجرح العشرات بتفجير سيارة مفخخة يوم السبت في منطقة مكتظة بالسكان في مقديشو، عاصمة الصومال.

وبين القتلى 16 على الأقل من طلاب جامعة بنادر، كانوا يستقلون حافلة لدى وقوع التفجير في جنوب غربي العاصمة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن مقديشو كثيرا ما تتعرض لتفجيرات واعتداءات يشنها عناصر “حركة الشباب” الذين يسعون منذ أكثر من 10 أعوام للإطاحة بالحكومة الصومالية.