«البنتاغون» يعلّق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وهولندا تخصص مبلغاً ضخماً لها

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، “أن بلاده تعتزم تخصيص 3.5 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا”.

وقال “شوف”، في مجلس النواب الهولندي: “سنواصل الدعم الحالي لأوكرانيا”، وأضاف: “سنخصص مبلغ 3.5 مليار يورو لدعم أوكرانيا”، وبحسب شوف، “فإن المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ستكون ذات أهمية كبيرة”.

بدوره، أكد البنتاغون، تعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ونقلت وكالة “نوفوستي”عن مسؤول في البنتاغون، أن “وزارة الدفاع الأمريكية تلقت أوامر بتعليق جميع أشكال المساعدات العسكرية لأوكرانيا اعتبارا من الساعة 18:00 الاثنين الماضي”.

وكانت قناة “سكاي نيوز” نقلت عن مصدر أوكراني “أن الولايات المتحدة أوقفت تقديم البيانات الاستخباراتية لكييف بالكامل، وليس بشكل انتقائي”.

وفي وقت لاحق، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف،”التوقف في تبادل المعلومات الاستخباراتية”.

وفي وقت سابق أفادت قناة “فوكس نيوز” نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، “أن الولايات المتحدة أوقفت إمدادات الذخائر والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا إلى حين تأكد الرئيس دونالد ترامب من التزام أوكرانيا بمفاوضات السلام”.