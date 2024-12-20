«البنتاغون» يكشف العدد الحقيقي للجنود الأمريكيين في سوريا

كشف المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر أن “عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في سوريا حاليا يقدر بحوالي 2000 جندي وليس 900 جندي كما كان يصرَح به سابقا”.

وقال رايدر: “كما تعلمون، كنا نبلغكم بانتظام أن حوالي 900 جندي أمريكي يتمركزون في سوريا”.

وأضاف: “اليوم علمت أن العدد الحقيقي للجنود الأمريكيين في سوريا يبلغ حوالي 2000 جندي”.

وفقا للمتحدث باسم البنتاغون، “كان يتواجد في سوريا 900 جندي أمريكي عندما كان “بشار الأسد” لا يزال رئيسا، وتم إرسال قوات إضافية إلى البلاد لتعزيز المهمة الهادفة لهزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي”.

يذكر أنه “وبحسب تصريحات البنتاغون السابقة كان يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي بالعراق ونحو 900 جندي في سوريا، ضمن إطار ما يسمى بالجهود المبذولة لمكافحة تنظيم “داعش”.

وتزامنا مع تغيير السلطة في سوريا، أعلن الجيش الأمريكي أنه “شن عشرات الضربات الجوية الدقيقة، مستهدفا معسكرات وعناصر لـ”داعش” في الوسط السوري”.

وقال الجنرال الأمريكي مايكل إريك كوريلا، “لا يجب أن يكون هناك شك في أننا لن نسمح لداعش بإعادة تشكيل نفسها واستغلال الوضع الحالي في سوريا”.

وأضاف: “يتعين أن تعلم جميع المنظمات في سوريا أننا سنحاسبها إذا ما تعاونت مع داعش أو دعمتها بأي شكل من الأشكال”.