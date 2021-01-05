«البنتاغون» ينقل طائرات مُسيرة هجومية إلى رومانيا

قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، قالت إنها نشرت درونات استطلاعية هجومية من طراز MQ-9 Reaper، مع حوالي 90 عسكريا، في قاعدة جوية في مدينة كامبيا تورزي الرومانية.

وأضافت القيادة الأمريكية، في بيانها، أن “الهدف من نشر هذه المجموعة، من القوات الجوية في القاعدة الجوية 71 في كامبيا تورزي في رومانيا، هو جمع المعلومات الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع لدعم عمليات الناتو”.

وذكر البيان، أنه يتم نشر المجموعة لفترة “طويلة”، لكن لم يتم تحديد هذه الفترة.

ووفقا للجنرال جيفري هاريجيان قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، يهدف نشر الطائرات بدون طيار في هذا الموقع الاستراتيجي إلى “طمأنة الحلفاء والشركاء”، ولكنه أيضا “يوضح للخصوم” أنه يمكن ضمان “الرد على أي تهديد ينشأ”.

تقوم بتصنيع طائرات MQ-9 Reaper، شركة General Atomics الأمريكية. وتم تجهيز هذه الطائرة بدون طيار، بمحرك توربيني تزيد سرعته على 400 كيلومتر في الساعة. ويبلغ أقصى ارتفاع لها 13 ألف متر. ويمكنها التحليق بدون توقف مدة 24 ساعة.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.