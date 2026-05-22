البنتاغون يواجه موجة تساؤلات.. تسريب مشاهدات جوية «غير مفسرة»

كشفت وثائق أمريكية رُفعت عنها السرية مؤخرًا عن سلسلة حوادث جوية غامضة رصدتها جهات عسكرية أمريكية، تضمنت أجسامًا طائرة مجهولة نفذت تحركات وُصفت بأنها تتحدى القوانين المعروفة في الديناميكا الهوائية.

وأصدرت منظمة “ديسكلوجر فاونديشن”، المتخصصة في نشر ملفات الأجسام الطائرة المجهولة، دفعة جديدة من الوثائق السرية التي تضم أكثر من 300 صفحة من تقارير وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA، وتتناول مشاهدات وحوادث غير مفسرة وثقتها مؤسسات عسكرية أمريكية.

وبحسب إحدى الوثائق، رصد عسكريون جسمًا ذا شكل نجمي يصدر ضوءًا أبيض مائلًا إلى الزرقة، بينما كان يتحرك في الأجواء بطريقة غير مألوفة تتعارض مع المبادئ التقليدية للطيران والمناورة الجوية.

وأشار التقرير إلى أن القوات الأمريكية دفعت بـ13 مقاتلة حربية لاعتراض الجسم الغامض، إلا أن الطائرات أخفقت في اللحاق به نتيجة سرعته العالية وقدرته على تغيير الاتجاه بصورة مفاجئة.

وتضمنت الوثائق حوادث أخرى لرصد أجسام مجهولة، من بينها جسم صامت يحمل ضوءين أصفرين ويحلق على ارتفاع منخفض مع تغييرات حادة في مساره، إضافة إلى كرة مضيئة وصف عسكريون سطوعها بأنه يفوق ضوء الشمس.

وفي سياق متصل، سبق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” نشر تسجيل مصور لجسم ثماني الشكل أطلق عليه مستخدمون عبر الإنترنت اسم “الكيروبيم”، في إشارة إلى كائن ورد وصفه في سفر حزقيال بالعهد القديم.

وأكدت السلطات الأمريكية آنذاك أن المقاطع المصورة نُشرت لأغراض إعلامية عامة، دون إخضاعها لتحقيقات أو تحليلات رسمية شاملة لحسم طبيعة الأجسام التي ظهرت فيها.

ويأتي الكشف عن هذه الوثائق وسط اهتمام متزايد داخل الولايات المتحدة بملف الظواهر الجوية غير المفسرة، خاصة مع تصاعد الدعوات داخل الكونغرس والدوائر الأمنية للمطالبة بمزيد من الشفافية والكشف عن المعلومات المرتبطة بالأجسام الطائرة المجهولة.

وتحوّل هذا الملف خلال السنوات الأخيرة من مادة مرتبطة بنظريات المؤامرة إلى محور نقاش رسمي داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية الأمريكية، في ظل استمرار ظهور تقارير ومقاطع مصورة يصعب تفسيرها بصورة قاطعة.