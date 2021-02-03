البنتاغون يُراجع قرار «ترامب» بسحب قوات أمريكية من ألمانيا

أعلن قائد القوات الأمريكية في أوروبا، أن البنتاغون علق استعداداته لتنفيذ قرار الرئيس السابق دونالد ترامب القاضي بسحب نحو 12 ألف جندي من ألمانيا.

وقال قائد القيادة الأوروبية في الجيش الأمريكي الجنرال تود وولترز للصحفيين اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن قرار ترامب: “حتى الآن، تم تعليق كل هذه الخيارات، وستتم إعادة النظر فيها من المهد إلى اللحد”.

وأوضح وولترز أن وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن شرع في مراجعة هذه الخطة التي تم الإعلان عنها في يوليو، بشكل مفصل جدا.

وفي 29 يوليو الماضي، كشف الجيش الأمريكي النقاب عن خطط لسحب حوالي 12 ألف جندي من ألمانيا، وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب، لكنه قال إنه سيبقي على ما يقرب من نصف هؤلاء الجنود في أوروبا لمواجهة التوتر مع روسيا.

وجاء ذلك بعد أن أعلن ترامب خططا لخفض القوات الأمريكية البالغ قوامها 36 ألف جندي في ألمانيا إلى 25 ألفا، منتقدا ألمانيا على عدم التزامها بالمستويات المستهدفة للإنفاق الدفاعي التي حددها حلف شمال الأطلسي “الناتو” واتهمها باستغلال أمريكا في التجارة.

من جانبه سعى وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مارك إسبر، لتقديم عملية الانسحاب بطريقة لا تقوض حلف الأطلسي وجهوده في ردع التدخل الروسي في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014.

وقال إسبر في تصريحات حينها، إنه سيتم إعادة تمركز بعض القوات الأمريكية في منطقة البحر الأسود وقد ينتشر بعض الجنود مؤقتًا في منطقة البلطيق.