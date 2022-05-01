«البنتاغون» يُعلن إجراء تدريبات إضافية للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، السبت، أنها بدأت إجراء تدريبات إضافية للقوات الأوكرانية في منشآت عسكرية تابعة للولايات المتحدة بألمانيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، قوله إن “هذه الجهود تعتمد التدريب الأولي على المدفعية الذي تلقته القوات الأوكرانية بالفعل، وتشمل أيضا التدريب على أنظمة الرادار والمركبات المدرعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا كجزء من حزمة المساعدة الأمنية”، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي، أن “ألمانيا واحدة من 3 مواقع تستخدمها الولايات المتحدة لتدريب الأوكرانيين خارج بلادهم”، دون الكشف عن المواقع الأخرى.

وأكد المتحدث أن “الجزء الأكبر من التدريب سيكون تحت إشراف الحرس الوطني في فلوريدا الذي كان يدرب الأوكرانيين قبل إعادة وضعهم خارج أوكرانيا في فبراير الماضي قبل بدء العملية العسكرية الروسية”.

واختتم المسؤول الأمريكي بالقول: “قيل لنا إن اللقاء الأخير الذي جمع بين أعضاء الحرس الوطني في فلوريدا مع زملائهم الأوكرانيين كان عاطفيًا، نظرا للروابط القوية التي تشكلت أثناء العيش والعمل معًا قبل الانفصال مؤقتا في فبراير الماضي”.

في غضون ذلك، شدّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره الأوكراني، على دعم واشنطن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا في سيادتها”.