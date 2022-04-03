«البنتاغون» يُعلن بدء وصول مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا￼

أعلن البنتاغون، اليوم الأحد، عن بدء وصول حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وكشف رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، في بيان، أن الولايات المتحدة قريبة من إتمام إرسال حزمة إضافية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا تقدر بـ 200 مليون دولار.

وفي رد على انتقادات من قِبل المشرعين الذين اتهموا وزارة الدفاع بالمماطلة في توريد مساعدات لكييف، قال كيربي: “كلا.. لا نعتقد أن هناك مماطلة في توريدها فالأمر هو العكس تماما”.

وتابع: “لقد أتممنا تسليم حزمة مساعدات قدرها 350 مليون دولار، وهي مساعدات وافق عليها الرئيس (جو) بايدن قبل شهر تقريبا، وتم إنجاز ذلك خلال حوالي ثلاثة أسابيع فقط وهي مدة قياسية”.

وأضاف كيربي أن إيصال دفعة المساعدات بمبلغ 200 مليون دولار التي وافق عليها بايدن فور موافقته على الدفعة الأولى قريب من إتمامه، معربا عن اعتقاده بأن هناك “دفعة واحدة أو نحو ذلك” من المساعدات بانتظار إيصالها إلى كييف.