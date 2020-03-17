عربي ودولي

«البنتاغون» يُعلن تسجيل 36 إصابة بفيروس كورونا

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 مارس 2020 - 21:06
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عربي ودولي
ارتفاع عدد المصابين بعد تعديل طريقة رصد الإصابات. [رويترز]

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين من موظفيها بفيروس كورونا المستجد، إلى 36 مصابًا، بعد تعديل طريقة رصد الإصابات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم البنتاغون المقدم كريس ميتشل قوله، إنه بالإضافة إلى أعضاء الخدمة، فإن 8 مدنيين و12 من التابعين و3 متعهدين كانت إصابتهم إيجابية بفيروس كورونا المستجد.

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يأتي ذلك في حين، أثبتت الاختبارات عدم إصابة رئيس القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، الأدميرال البحري كريغ فالر، بالفيروس.

ويعد فالر هو أعلى مسؤول عسكري أمريكي يخضع لاختبارات كورونا المستجد.

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