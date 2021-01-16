«البنتاغون» يُعلن خفض قواته إلى 2500 جندي في العراق وأفغانستان

وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر أعلن أن عديد القوات الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حاليا 2500 فرد، عملا بقرار من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال ميلر إن “الولايات المتحدة اقتربت اليوم أكثر من أي وقت مضى من إنهاء حوالى عشرين عاما من الحرب”.

وأضاف أن “خفض القوات في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي”.

ومن المرجح أن يثير إجراء البنتاغون غضب المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين المعارضين لمزيد من تخفيض القوات، في ظل تجدد المخاوف بشأن ازدراء إدارة ترامب المنتهية ولايتها للكونغرس. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.