البنتاغون يُعلن عن خطة لمواجهة التطرف في الجيش الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أعلن أمس الجمعة، عن إجراءات فورية لمواجهة التطرف في الوزارة وأنشأ مجموعة عمل خاصة لهذا الشأن.

وأفادت الوزارة في بيان إن المجموعة المسماة “مجموعة عمل مكافحة التطرف” ستشرف على تنفيذ الإجراءات الفورية بالإضافة إلى وضع توصيات متوسطة وطويلة المدى لاستمرار الانخراط في هذه القضية.

وأضاف البيان أن الخطة تشمل مراجعة وتحديث بعض قواعد وزارة الدفاع التي تركز على مواجهة التطرف.

وستضيف الإدارات العسكرية أحكاما إلى قوائم المراجعة الانتقالية لأفراد الخدمة التي تتضمن تدريبا على الاستهداف المحتمل لأعضاء الخدمة من قبل الجماعات المتطرفة.

كما ستعمل مع وكالات الإدارات الفيدرالية الأخرى لإنشاء آلية تتيح للمحاربين القدامى الفرصة للإبلاغ عن أي اتصال محتمل مع أي مجموعة متطرفة. وفقا لما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وستشمل الخطوط الأولية للجهود مجالات مثل العدالة العسكرية والسياسة العسكرية، وقدرات الفحص، وفرص التعليم والتدريب، بالإضافة إلى دعم برنامج التهديدات الداخلية الخاصة، وفقا للبيان.