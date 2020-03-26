البنتاغون يُعلن عن 133 إصابة بكورونا في البحرية الأمريكية

البنتاغون جمَّد حركة جنوده في الخارج والداخل لمدة 60 يوما لتفادي فيروس كورونا . [أسوشيتد برس]

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “ألبنتاغون”، مساء الخميس، تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا المستجد في قوات البحرية الأمريكية.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن البنتاغون، أنه تم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا على حاملة الطائرات ثيودور روزفلت.

وأشار قائد البحرية الأمريكية بالإنابة إلى أنه تم تسجيل 44 إصابة بفيروس كورونا في صفوف سلاح مشاة البحرية الأمريكية.

وقال المسؤول العسكري الأمريكي إن جميع العاملين على متن حاملة الطائرات الأمريكية سيتم إجراء اختبارات فيروس كورونا لهم، موضحاً أنه سيتم سحب حاملة الطائرات إلى جزيرة غوام في المحيط الهادئ.

وأفاد المسؤول في البنتاغون بتسجيل إصابة حوالي 23 بحارا على متن حاملة الطائرات بفيروس كورونا، خلال إبحارها في المحيط الهادئ.

وأضاف يقول: “نعلم أن العدوى وأعداد المنكوبين على متن المركب سيرتفع بسرعة كبيرة، لكننا سنستمر في العمل للسيطرة على الموقف”.

يأتي ذلك في حين، وقع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الأربعاء، أمرا بتجميد تحركات جميع القوات الأمريكية في الخارج لمدة 60 يوما، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ونقل موقع شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن 3 مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون جمَّد حركة جنوده في الخارج والداخل لمدة 60 يوما لتفادي فيروس كورونا.

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