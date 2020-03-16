«البنتاغون» يُعلن وضع وزير الدفاع ونائبه قيد الحجر الصحي بسبب كورونا

الإجراء جاء بعد إصابة 18 موظفا ب فيروس كورونا . [رويترز]

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، عن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ونائبه قيد الحجر الصحي بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن البنتاغون قوله، إن هذا الإجراء جاء بعد إصابة 18 موظفا بفيروس كورونا حتى اليوم من موظفي الوزارة.

يأتي ذلك في حي، أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، في وقت سابق اليوم، بأن الولايات المتحدة أجرت أول اختبار للقاح فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أن العلماء في معهد “كايزر للبحوث الصحية” في مدينة سياتل الأمريكية بدؤوا دراسة في مرحلتها الأولى مادتها لقاح مضاد للفيروس، تم تطويره في وقت قياسي بعد تفشي الفيروس في العالم.

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