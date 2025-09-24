«البنك الإسلامي للتنمية» يشارك بتوقيع اتفاقية لدعم «التأهيل وإعادة الإدماج» في ليبيا

شارك صندوق ضمان الائتمان التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، في مراسم توقيع اتفاقية المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، وذلك ضمن فعاليات اليوم التعريفي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي أقيم بفندق كورنثيا في طرابلس يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025.

وجمعت الاتفاقية سبعة أطراف رئيسية، بما في ذلك وزارة المالية، البرنامج الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، صندوق ضمان الائتمان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، المصرف الإسلامي الليبي، ومنظمة Action for Humanity.

وتُعكس مشاركة صندوق ضمان الائتمان مكانته كشريك استراتيجي في دعم التمويلات والمبادرات التنموية، ودوره الحيوي في تعزيز فرص التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى بناء شراكات محلية ودولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.