البنك الإفريقي للتنمية يقرض أنجولا 79 مليون دولار

وافق البنك الإفريقي للتنمية على قرض بقيمة 79.08 مليون دولار لحكومة أنجولا، لتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتشغيلهم في قطاعي الزراعة والنقل.

وذكر البنك – في بيان اليوم الأحد – أن القرض الذي تبلغ قيمته 124.68 مليون دولار، والذي يشترك في تمويله البنك وحكومة أنجولا (23.3%) والقطاع الخاص (0.4%)؛ يغطي حوالي 64% من مشروع تشغيل الشباب.

ويقوم المشروع، المقرر تنفيذه على مدى خمس سنوات 2025-2029، بتطوير المهارات الرقمية والتقنية والبيئية وريادة الأعمال القائمة على الطلب، وتحفيز الإبداع والابتكار بين الشباب، ودعم الشركات الناشئة للوصول إلى التمويل المبتكر.