البنك الافريقي يتوقع نموا بنسبة  7.9للاقتصاد ليبيا عام 2024

توقع البنك الافريقي للتنمية، أن يسجل الاقتصاد الليبي نموا في حدود 7.9 بالمائة، خلال عام 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو المرتقبة لمنطقة شمال افريقيا مستقرة عند مستوى 3.9 بالمائة خلال هذا العام.

ووفي أحدث تقرير له توقع البنك أن يسجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 4.2 بالمائة والتونسي بنسبة 2.1 بالمائة ، والمغربي بنسبة 3.5 بالمائة والموريتاني بنسبة 5.2 بالمائة خلال 2024.

وتعد هذه البيانات الاقليمية حول النمو والتضخم ، الأحدث التي يصدرها البنك الافريقي للتنمية، في اطار تقريره الذي يتضمن حزمة توصيات موجهة للحكومات، تتصل بمعالجة التضخم المستمر واستخدام السياسات النقدية.

وينشر البنك الإفريقي للتنمية، تقريره كل أول ورابع ثلاثية من السنة، ويعتبر متمما للتقرير المرجعي حول الآفاق الاقتصادية في افريقيا. ويتيح التقرير للفاعلين في المجال السياسي والمستثمرين الدوليين والباحثين وشركاء التنمية، الحصول على تقييم محدث ومعلّل حول البيانات المتصلة بالاقتصاد الكلي والآفاق على المدى المتوسط للقارة في ظل تحول الاقتصاد العالم