البنك التونسي يحث على تسهيل دخول الليبيين والتعامل معهم بمرونة

دعا محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، خلال جلسة استماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية في البرلمان التونسي، أمس الخميس، إلى ضرورة التعامل بجدية مع السوق الليبية خاصة بعد الحركة الاقتصادية التي شهدتها مؤخرا مع تونس.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن العباسي قوله: “يجب علينا تسهيل دخول الليبيين إلى تونس وتجنّب تركهم ينتظرون لساعات والتعامل معهم بمرونة في المصحات وعدم توظيف معاليم تتجاوز المعاليم المستوجبة، ومن الضروري التسهيل على الليبيين سحب أموالهم من البنوك بهدف إعادة الثقة”.

كما دعا محافظ البنك المركزي إلى التعامل بمرونة مع التونسيين بالخارج الذين يوفرون العملة الصعبة للدولة التونسية قائلا: “هي ليست عملة صعبة نحن من نصعبها”.

وفي مايو الماضي، أعلن مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، أنه تم الاتفاق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، على عودة الاعتمادات في الفترة القادمة مما سيفتح الفرصة للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للتوسع في الفضائي الاقتصاديين التونسي والليبي.

وقال العباسي في تصريحات لراديو “موزاييك” التونسي، أن هناك أموالا طالبت ليبيا بتجميدها منذ 2011، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قِبل الديوانة نظرا لجهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس، موضحا أنه تم تكوين لجنة تضم طرفين من الديوانة التونسية والليبية والبنكين المركزيين لفض هذا الإشكال قريبا.

وأشار العباسي إلى أن هناك مشكلا يهم هيئة التحاليل المالية ويتعلق بتجميد هذه الأموال لمدة 5 أيام، ثم يتم تحويل هذا الملف للمحكمة ويشرف عليه حاليا القطب القضائي التونسي، مضيفا أنه لا مانع من طرح هذا الملف أيضا على طاولة المفاوضات، وأكد ضرورة رفع كل هذه الإشكالات لاستعادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين في تونس وليبيا لتسهيل عملهم مستقبلا.