البنك التونسي يُعلن عودة الاعتمادات قريباً بين ليبيا وتونس

أعلن مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، أنه تم الاتفاق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، على عودة الاعتمادات في الفترة القادمة مما سيفتح الفرصة للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للتوسع في الفضائيي الاقتصاديين التونسي والليبي.

وقال العباسي في تصريحات لراديو “موزاييك” التونسي، أن هناك أموالا طالبت ليبيا بتجميدها منذ 2011، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قِبل الديوانة نظرا لجهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس، موضحا أنه تم تكوين لجنة تضم طرفين من الديوانة التونسية والليبية والبنكين المركزيين لفض هذا الإشكال قريبا.

وأشار العباسي إلى أن هناك مشكلا يهم هيئة التحاليل المالية ويتعلق بتجميد هذه الأموال لمدة 5 أيام، ثم يتم تحويل هذا الملف للمحكمة ويشرف عليه حاليا القطب القضائي التونسي، مضيفا أنه لا مانع من طرح هذا الملف أيضا على طاولة المفاوضات، وأكد ضرورة رفع كل هذه الإشكالات لاستعادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين في تونس وليبيا لتسهيل عملهم مستقبلا.

والتقى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه في طرابلس، يوم 23 مايو الجاري، مع مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وعلي الكعلي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس وزراء الحكومة التونسية هشام مشيشي، والوفد المرافق له، إلى العاصمة طرابلس.

وأفادت الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا على فيسبوك، بأن الاجتماع تركز على بحث الملفات المشتركة في الجانبين المالي والمصرفي بما يخدم مصالح البلدين وأوجه التعاون المشتركة.