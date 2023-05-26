البنك الدولي: ليبيا معرّضة لتقلبات خطيرة بسبب اعتمادها على النفط

قال البنك الدولي إنّ ليبيا تعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز، وأنّها عرضة لتقلبات كبيرة ومخاطر سلبية من التحول الأخضر العالمي.

وأوضح البنك الدولي أنّ التحدي الرئيسي على المدى المتوسط ​​هو التنويع بعيدًا عن الهيدروكربونات وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.

وأضاف البنك الدولي أنّه يشجع السلطات على تعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات ومعالجة مخاوف الفساد والحوكمة لدعم هذه الجهود، بحسب تعبيره.

ودعا البنك الدّولي إلى إيجاد ميزانية متفق عليها وشفافة لدعم مصداقية السياسات واستقرار الاقتصاد الكلي ومن المهم تحسين الإدارة المالية العامة، وتجنب الإنفاق المساير للدورات الاقتصادية.

واشار البنك الدولي إلى أهمية إعادة توحيد البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتعزيز السياسة النقدية ودعم الاستقرار المالي، وأنّه ينبغي تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف.