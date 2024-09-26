البنك الدولي: نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت 100%

أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، أن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت 100‎%‎، وارتفعت في الضفة الغربية من 12‎%‎ إلى 28‎%‎، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.

وفي تقرير بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، أوضح البنك أن التضخم تجاوز 250٪، مضيفا أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.

وقال: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86٪ خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25٪ بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50٪”.

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، قائلا: “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.

وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية.