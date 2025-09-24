البنك الدولي والحكومة الوطنية يناقشان تنفيذ اتفاقية التعاون وتطوير الاستثمار

تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عقد اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بين رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، والممثلة المقيمة للبنك الدولي، هنريت فون كالتنبرن شتاكاو.

وركز الاجتماع على متابعة تنفيذ بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين الحكومة والبنك الدولي في أبريل الماضي، حيث تم استعراض الخطوات المتخذة والآليات اللازمة لضمان تقدم التعاون بين الطرفين.

كما تم مناقشة أجندة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي المقررة في واشنطن خلال أكتوبر المقبل، والتي ستشهد حضور حكومة الوحدة الوطنية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى ترتيبات إعادة افتتاح مقر البنك الدولي في طرابلس، في ظل التقييم الإيجابي الذي أجرته فرق البنك للأوضاع الأمنية والعقارية في العاصمة الليبية.

كما تم النقاش حول البرنامج التنفيذي لتحفيز الشركات الأجنبية على الاستثمار في ليبيا من خلال برنامج B-READY، إضافة إلى خطة رئيس الوزراء لتأهيل الكوادر الشبابية لدى البنك الدولي في مجالات الاقتصاد والمالية العامة.