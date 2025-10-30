البنك الدولي يتوقع تراجع «أسعار الغذاء» عالمياً

توقع البنك الدولي تراجع أسعار السلع الأساسية العالمية إلى أدنى مستوياتها خلال عدة سنوات بحلول عام 2026، بعد أن سجلت زيادة غير مسبوقة بنسبة 42% خلال العام الجاري، مؤكداً أن الأسعار قد تشهد انخفاضاً إضافياً بنسبة 5% نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين السائدة.

وأوضح البنك في تقريره المنشور، اليوم الأربعاء، أن أسعار السلع الأساسية ستتراجع بمعدل 7% في عامي 2025 و2026، مسجلة بذلك الانخفاض الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن وفرة الإمدادات العالمية للأرز والقمح والذرة ساهمت في جعل الغذاء أكثر توافراً وبأسعار معقولة في الدول النامية.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب والفضة ستواصل ارتفاعها بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في العام 2025، متوقعاً زيادة طفيفة إضافية في 2026، مع وصول سعر الذهب إلى مستويات تقارب ضعفي متوسط أسعاره بين عامي 2015 و2019، بينما تشهد أسعار الفضة قفزة تاريخية متوقعة بمتوسط سنوي قياسي للعام 2025 بزيادة 34%، يعقبها ارتفاع إضافي بنسبة 8% في 2026.

وأكد البنك الدولي أن الارتفاع اللافت في أسعار المعادن النفيسة يعود إلى تزايد الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب والفضة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، إضافة إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية للذهب لتعزيز احتياطياتها النقدية.

ورصد التقرير أن التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية قد تدفع أسعار النفط للارتفاع مجدداً، ما يعزز الطلب على الذهب والفضة كملاذين آمنين، ويؤكد أن الأسواق العالمية ستظل تحت ضغط التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية في العامين المقبلين.