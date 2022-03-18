البنك الدولي يحذّر من نقص في إمدادات القمح في ليبيا

حذّر البنك الدولي من نقص في إمدادات القمح على المدى القريب في عدد من الدول النامية من بينها ليبيا؛ بسبب اعتمادها الكبير على صادرات القمح الأوكرانية.

وقال البنك في تقرير لمراقبة التجارة، إن لبنان وغامبيا ومولدوفا وجيبوتي وليبيا وتونس وباكستان هي الأكثر انكشافاً على اضطرابات صادرات القمح من أوكرانيا، التي تشمل ما يصل إلى 40% أو أكثر من واردات تلك البلدان من القمح.

وبيّن البنك أن المستوردين سيُواجهون متاعب في التحويل السريع إلى مصادر بديلة، ما قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات في المدى القصير. وأضاف البنك أن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق سيؤثر بالبلدان متوسطة الدخل في أنحاء العالم.

وأوضح البنك أن مؤشر أسعار الحبوب في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ارتفع بمقدار 14.8% على أساس سنوي، لافتًا إلى أن العقود الآجلة للقمح زادت 60% منذ بدء الصراع.

وقال البنك، إن اضطراب صادرات القمح سيُؤثر في أسواق الذرة والأرز، وهي من بدائل القمح، ما يفيد مصدّري هذه المنتجات ويضر مستورديها.