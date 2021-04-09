البنك الدولي يرصد ملياري دولار لتمويل مشتريات لقاحات كورونا

قال أكسل فان تروتسنبرغ العضو المنتدب للعمليات في البنك الدولي، إن مجموعة البنك سترصد ملياري دولار حتى نهاية أبريل لتمويل مشتريات لقاحات كورونا وأعمال تطويرها وتصنيعها.

ونقلت وكالة “رويترز” عن فان تروتسنبرغ قوله، اليوم الجمعة، إن البنك الدولي يعمل مع أكثر من 40 بلدا في هذا الاتجاه.

من جانبه دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال منتدى للبنك الدولي إلى التحلي بالإرادة السياسية لتعزيز إنتاج لقاحات كوفيد-19 وتقاسم الإمدادات.

وقال إن عدم الاتفاق على سبل إسقاط حقوق الملكية الفكرية للقاحات هو “مربط الفرس الذي يتعامى عنه الجميع”.