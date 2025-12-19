«البنك الدولي» يشيد بتحسن المالية العامة في ليبيا

أكد تقرير البنك الدولي الصادر في ديسمبر 2025 ضمن سلسلة Libya Economic Monitor تحسن إدارة المالية العامة في ليبيا، مع تبني الحكومة سياسات مالية أكثر شفافية ومسؤولية، انعكست في مؤشرات اقتصادية ملموسة.

واستعرض رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، نتائج التقرير مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في ليبيا، هنريت كالتنبورن، خلال اتصال هاتفي، مشددين على تعزيز التعاون الفني بين ليبيا والبنك الدولي.

وأفاد التقرير بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 13.3% خلال 2025، وتحسن إنتاج القطاع النفطي بنسبة 17.4%، مع ارتفاع متوسط إنتاج النفط إلى نحو 1.3 مليون برميل يوميًا.

كما ارتفعت إيرادات الهيدروكربونات بنحو 33%، ما أدى إلى تحقيق فائض في الموازنة العامة بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المؤسسي لدعم برامج الإصلاح المالي، وتحويل توصيات التقرير إلى خطط عمل تنفيذية تعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، وتدعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، وفق منصة حكومتنا.