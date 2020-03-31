البنك الدولي يمنح موريتانيا «133» مليون دولار

تقديم المنحة بهدف دعم النظام الصحي [ميديا]

وافق مجلس إدارة البنك الدولي على منح موريتانيا مبلغ 133 مليون دولار، موزعة على ثلاثة مشاريع أحدهما يتعلق بدعم القطاع الصحي بـ23 مليون دولار.

وسيتم تقديم المنحة بهدف دعم النظام الصحي، وتحديدا ضمن الهدف الإنمائي للمشروع الأصلي في تحسين استخدام وجودة خدمات الصحة الإنجابية لصحة الأم والطفل الإنجابية (RMNCH) في مناطق محددة حسبما افاد موقع الاخبار.

وكذا دعم الجاهزية للتدخل في حال حدوث أزمة أو حالة طوارئ، لتوفير استجابة فورية وفعالة.

كما يشمل المشروع دعم الاحتياجات الصحية للاجئين الماليين في موريتانيا في مخيم امبره شرق البلاد.

أما المنحة الثانية فتبلغ 66 مليون دولار، وهي موجهة لدعم مجموعة من المدن في إطارة مشروع اللامركزية، ورفع إنتاجية المدن، ومستوى نفاذها للخدمات الأساسية، وتعزيز الحاكمة المحلية، ورفع مستوى التخطيط والإدارة فيها.

فيما تتعلق المنحة الثالثة بقطاع المياه والصرف الصحي، وتبلغ 44 مليون دولار، وتهدف لرفع مستوى الوصول إلى الخدمتين في المناطق الريفية، وتعزيز مؤسسات القطاع.

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