البنك الدولي يوافق على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار

وافق البنك الدولي على منح تونس قرضين بقيمة إجمالية تبلغ 520 مليون دولار، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتمويل مشروعات لتحسين شبكات الربط بين الجهات المناطقية.

وأوضح البيان الصادر عن البنك مساء أمس الجمعة، أن القرضان يشملان 300 مليون دولار مخصصة للمشروع الطارئ للأمن الغذائي،الذي يعمل على معالجة آثار 4 سنوات متتالية من الجفاف في تونس، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب في عام 2023 الماضي .

وأضاف البيان “هذا التمويل يعد جزءا من المساعدة الشاملة المنسقة مع شركاء التنمية الآخرين، ويهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الغذائية في المستقبل”.

وسيوجه القرض الثاني، الذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار لتمويل مشروع ممر التنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية الجهوية.

وتواجه تونس، منذ سنوات، أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحرب في أوكرانيا المتواصلة منذ 2022، وما تسببت به من ارتفاع في أسعار الحبوب والطاقة.

ومطلع العام الجاري قالت وزيرة المالية التونسية “سهام البوغديري” إن تونس سددت جميع ديونها المحلية والخارجية المستحقة لعام 2023 رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة.

وأظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، رغم ندرة التمويل الخارجي