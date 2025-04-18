البنك المركزي التركي يخفّض سعر الفائدة.. مذا حلّ بالليرة؟

فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق، “حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 46% على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع”.

وأوضح البنك المركزي في بيان، أن “القرار اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك خلال اجتماع عقدته برئاسة يشار فاتح قره خان محافظ البنك المركزي، حيث تقرر رفع سعر الفائدة من 42.5% إلى 46%”.

وأضاف “أن الموقف المتشدد للبنك المركزي في السياسة النقدية قلل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وعزز عملية تراجع التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي وارتفاع سعر الليرة بالقيمة الحقيقية وتحسن توقعات التضخم”.

وأشار إلى أن “زيادة تنسيق السياسة المالية إلى جانب السياسة النقدية قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز عملية خفض التضخم، مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشدد حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم وتحقيق استقرار الأسعار”.

ووفق وكالة “بلومبورغ”، “جرى تداول العملة التركية، اليوم الجمعة، عند مستوى 38 ليرة للدولار، بعد قرار البنك المركزي التركي المفاجئ رفع سعر الفائدة، وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.41% إلى 38.1435 ليرة”، بحسب ما أظهرته بيانات التداولات.

يذكر أن “البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة في مارس الماضي إلى 42.5% من 45%”.