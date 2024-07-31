البنك المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسية عند 8%

أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وأعلن المركزي التونسي في بيان، الأربعاء، أن معدلات الفائدة ظلت دون تغيير عند 8 بالمئة.وكان التضخم السنوي قد ارتفع في تونس إلى 7.3 بالمئة في يونيو الماضي، مقارنة بنسبة 7.2 بالمئة في مايو.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، خلال يوليو الجاري: التضخم السنوي شهد ارتفاعا طفيفا الى مستوى 7.3 بالمئة في يونيو، بعد أن كان في حدود 7.2 بالمئة خلال الشهر السابق له.

وأرجع الارتفاع في أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى تسارع ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.1 بالمئة في يونيو، مقابل 9.7 بالمئة في مايو.

وفي المقابل، تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل والمقاهي، إلى 9.9 بالمئة في يونيو، مقابل 10.2 بالمئة في مايو.