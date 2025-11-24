البوسنة والهرسك.. نتائج الانتخابات تؤكد استمرار «الحزب الحاكم»

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك، اليوم الإثنين، فوز سينيشا كاران، مرشح الحزب الحاكم “اتحاد الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين”، بالانتخابات الرئاسية المبكرة في جمهورية صرب البوسنة بعد حصوله على 50.89% من الأصوات، مقابل 47.81% لمنافسه برانكو بلانوشا من حزب المعارضة “الحزب الديمقراطي الصربي”.

وجاءت النتائج بعد فرز 92.79% من مراكز الاقتراع، فيما حصل المرشحون الأربعة الآخرون على أقل من 1% من الأصوات لكل منهم، ما يعكس تنافساً محصوراً بين الحزب الحاكم والمعارضة الرئيسيين.

ويشغل كاران حالياً منصب وزير التطوير العلمي والتكنولوجي في الإقليم، وقد تعهّد بمواصلة سياسات ميلوراد دوديك “بقوة أكبر”، مؤكداً من مقر حزبهم الحاكم في بانيا لوكا أن “الشعب الصربي هو من انتصر كما كان الحال دائماً في الأوقات الصعبة”.

وأشار دوديك، الرئيس المقال وزعيم الحزب الحاكم السابق، إلى أن فوز كاران يمثل استمراراً للدفاع عن حقوق جمهورية صرب البوسنة بعد استقالته وقرار اللجنة بسحب تفويضه وتحديد موعد الانتخابات المبكرة.

وكان دوديك قد أُدين في فبراير الماضي بعدم الالتزام بقرارات الممثل السامي في البوسنة والهرسك، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عام ومنعه من تولي المناصب الحكومية، قبل أن يتم استبدال العقوبة بغرامة مالية. وخلال الفترة الانتقالية، تولت مستشارة الرئيس آنا تريشيتش-بابيتش رئاسة الجمهورية بالإنابة.

هذا وتأسست البوسنة والهرسك بعد انفصالها عن يوغوسلافيا عام 1992، وشهدت حرباً دامية بين البوشناق والصرب والكروات انتهت باتفاق دايتون عام 1995، الذي أسس ثلاثة كيانات: اتحاد البوسنة والهرسك، جمهورية صرب البوسنة، ومنطقة برتشكو الخاصة. ويتولى رئاسة الدولة مجلس مكوّن من ثلاثة أعضاء يمثل كل منهم إحدى الجماعات الكبرى.