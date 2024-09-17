البوسيفي: استئناف الرحلات الدولية من مطار سبها غدًا

أكد مدير مطار سبها الطاهر البوسيفي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إعادة التيار الكهربائي ومنظومات التشغيل بنسبة 70% لأجزاء المطار، مضيفًا أن العمل جارٍ لاستعادة النسبة الباقية.

وقال البوسيفي، إنه من المتوقع استئناف العمل بالمطار مساء اليوم أو صباح الغد، إذا استمرت الأوضاع طبيعية دون ظهور عوائق جديدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر استئناف الرحلات الدولية غدًا برحلة متجهة إلى الإسكندرية.

وأوضح مدير مطار سبها، أن وصول مياه الأمطار إلى صالة الركاب تسبب في توقف كامل للمنظومات بالمطار، حيث حالت كمية المياه الكبيرة والمفاجئة دون اتخاذ إجراءات وقائية.

وتابع: “دخول المياه المفاجئ أثناء تشغيل الأنظمة لتسيير رحلة من سبها إلى معيتيقة فاقم الأضرار”

وأشار البوسيفي، إله أنه جرى العمل على صيانة شبكة الكهرباء وشفط المياه خلال اليومين الماضيين، كما تم نقل رحلة العودة من مطار القاهرة على الخطوط الأفريقية إلى مطار معيتيقة.