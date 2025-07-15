البيئة والطاقة الذرية تنفيان وجود «تلوث إشعاعي» خطر في يفرن

نفت وزارة البيئة في حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسة الطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، وجود أي تلوث إشعاعي يُشكل خطراً في مدينة يفرن، وذلك خلال اجتماع مشترك ضم فرقاً فنية من الجهتين بمقر وزارة البيئة في طرابلس، على خلفية ما أُثير إعلامياً بشأن نتائج ورقة بحثية حول الإشعاع في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية، الدكتور الهاشمي الأبيض، أن نتائج التحاليل التي أجريت بمركز القياسات الإشعاعية والتدريب، أظهرت وجود إشعاعات طبيعية (NORM) ضمن المستويات المسموح بها، مع تسجيل تركيز ضئيل لعنصر السيزيوم-137 الصناعي، لا يتجاوز الحدود الدولية ولا يشكل خطراً على الصحة العامة أو البيئة.

وكان الاجتماع قد ناقش الورقة البحثية للدكتور فرحات أبوزخار التي أثارت جدلاً واسعاً، وسط مشاركة رسمية من بلدية يفرن، وشدد المجتمعون على أهمية استكمال المسوحات الإشعاعية على مستوى البلاد، وضبط التصريحات الإعلامية لتفادي إثارة القلق العام.

وأكدت الجهات المعنية التزامها بالشفافية والتنسيق المؤسسي لضمان سلامة البيئة وصحة المواطنين في جميع أنحاء ليبيا.