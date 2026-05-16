البيئة والكهرباء تحذران.. «موجة حر صحراوية» تضرب البلاد

أطلقت وزارة البيئة تحذيرًا عاجلًا بشأن تأثر عدة مناطق في البلاد بمنخفض صحراوي حار خلال الـ48 ساعة المقبلة، وسط توقعات بارتفاع حاد في درجات الحرارة وتدني مستوى الرؤية بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الوزارة أن الموجة ستتفاوت في شدتها بين مناطق ليبيا، مع تسجيل درجات حرارة قياسية في عدد من الأقاليم، خاصة في الجنوب والوسط، في ظل ظروف مناخية جافة وزيادة نشاط الرياح الجنوبية.

وفي منطقة الجفرة، وهي الأكثر تأثرًا، يُتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية، مع رياح جنوبية غربية قوية تتراوح سرعتها بين 50 و55 كيلومترًا في الساعة، ما يرفع من احتمالات اندلاع حرائق في الغابات والمزارع، وفق موقع المشهد.

أما مناطق الجنوب مثل سبها وحوض مرزق، فتشهد درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، مع نشاط للرياح المثيرة للغبار، الأمر الذي يؤدي إلى تدنٍ واضح في مستوى الرؤية على الطرق الصحراوية.

وفي مناطق الواحات والهلال النفطي وسهل بنغازي، تسود أجواء حارة وجافة تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة مئوية، مع رياح نشطة تصل سرعتها إلى نحو 35 كيلومترًا في الساعة، ما يزيد من حدة الأجواء الجافة.

في المقابل، تشهد المناطق الغربية والساحلية أجواءً أكثر استقرارًا نسبيًا، مع رياح شمالية معتدلة ودرجات حرارة أقل مقارنة ببقية المناطق المتأثرة.

ودعت وزارة البيئة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى تقليل التنقل خلال يومي الجمعة والسبت، ورفع درجات الاستعداد في القطاع الزراعي لمواجهة أي مخاطر محتملة لنشوب حرائق نتيجة الجفاف الشديد وارتفاع درجات الحرارة.

كما حذرت من خطورة القيادة على الطرق الصحراوية الرابطة بين مدن الجنوب والوسط، في ظل توقعات بحدوث عواصف رملية وانخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة رفع حالة الجاهزية القصوى في كافة فرقها الفنية وغرف المتابعة، استعدادًا لموجة الحر والرياح القوية، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتفادي أي انقطاعات طارئة.

وأكدت الوزارة أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في الأحمال الكهربائية، ما يستدعي تعاون المواطنين عبر ترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة، لتجنب الضغط على المنظومة العامة.

كما شددت على ضرورة عدم الاقتراب من الأسلاك أو الأعمدة المتضررة نتيجة الرياح، والإبلاغ الفوري عن أي أعطال لضمان السلامة العامة واستمرار الخدمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التنسيق بين الجهات المعنية، بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية من تأثيرات المنخفض الصحراوي، في محاولة للحد من تداعياته على الحياة اليومية والبنية التحتية.