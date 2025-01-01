البيان الختامي لملتقى الأعيان يُؤكد أهمية المصالحة الوطنية

أكد البيان الختامي للمشاركين في ملتقى الأعيان والمشايخ والحكماء، الذي عُقِد في طرابلس، على أن المصالحة الوطنية هي مصالحة سياسية للوصول إلى الاتفاق على قيادة وإدارة موحدة للدولة.

وقال المشاركون في بيانهم، إن ملف المصالحة الوطنية والإشراف على الانتخابات وصفة القائد الأعلى للجيش الليبي من اختصاص المجلس الرئاسي، كما تم الاتفاق عليه بمؤتمر جنيف سنة 2021م.

كما أكد البيان على عدم تجاوز قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013م الصادر عن المؤتمر الوطني العام وتنفيذه لتحقيق السلم الاجتماعي.

وطالب المشاركون في الملتقى من المجلس الرئاسي بتفعيل دور المفوضية الوطنية للمصالحة، ودعمها وتسمية أعضائها.

ودعا البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الافريقي، إلى الوقوف مع المجلس الرئاسي ودعمه، في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة.

واختُتِم البيان بتحميل كل مسؤول مسؤولية القيام بواجباته، تجاه الوطن والمواطن وبناء الدولة.